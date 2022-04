Bruxelles, 27 apr. (LaPresse/AP) – La Commissione europea ha proposto salvaguardie per frenare gli Slapps-Strategic lawsuit against public participation, azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica, che rappresentano una “grave minaccia alla democrazia e ai diritti fondamentali, come la libertà di espressione e di informazione”. Daphne Caruana Galizia, giornalista investigativa maltese uccisa da un’autobomba nel 2017, ha affrontato più di 40 cause legali. La proposta consentirebbe ai tribunali di archiviare i casi all’inizio del procedimento e attribuirebbe l’onere della prova alle parti che intentano azioni legali “per provare che il caso non è manifestamente infondato”, ha affermato la Commissione. Le parti che fanno causa sosterrebbero tutte le spese procedurali, compresi gli onorari degli avvocati difensori, se un caso fosse respinto come abusivo. E gli individui presi di mira dagli Slapp avrebbero diritto al risarcimento dei danni.

