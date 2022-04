Torino, 27 apr. (LaPresse) – La Commissione europea ha proposto oggi di sospendere per un anno i dazi all’importazione su tutti prodotti ucraine nell’Unione europea. “La proposta, che è un gesto di sostegno senza precedenti a un Paese in guerra, vedrebbe anche la sospensione per un anno di tutte le misure antidumping e di salvaguardia dell’Ue in vigore sulle esportazioni di acciaio ucraine. Questo passo di vasta portata è progettato per contribuire a rafforzare le esportazioni dell’Ucraina verso l’Ue. Aiuterà ad alleviare la difficile situazione dei produttori ed esportatori ucraini di fronte all’invasione militare russa”, sottolinea la Commissione.

