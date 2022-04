Torino, 27 apr. (LaPresse) – “Abbiamo raggiunto 1.000.000 di follower e vi ricordiamo che la ricompensa per il trasferimento di un caccia o di una nave russa in Ucraina è di 1.000.000 di dollari. E questa non è una coincidenza”. Così il ministero della Difesa ucraino su Twitter.

