Roma, 27 apr. (LaPresse) – Le prospettive economiche dell’Italia per il 2022 sono peggiorate in modo significativo, principalmente a causa delle ricadute dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo rileva Fitch Ratings. Il PIL 2021 più forte del previsto e i risultati fiscali hanno migliorato la posizione di partenza, il che significa che le proiezioni di crescita riviste non si sono tradotte in previsioni di bilancio più deboli, sebbene la guerra abbia aumentato l’incertezza sulla traiettoria del debito pubblico a medio termine dell’Italia.

