Roma, 27 apr. (LaPresse) – Gli scenari di guerra preoccupano le famiglie italiane e pesano sulla stabilizzazione del clima di fiducia. Secondo l’analisi sulla fiducia delle famiglie di Confcommercio e Censis, presentata al Forum internazionale ‘I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000’, il 27% delle famiglie teme un coinvolgimento di altre nazioni, mentre il 26,6% ritiene che possa trasformarsi in una guerra mondiale anche con l’uso di armi nucleari. Ancora, il 23,4% è preoccupato per le ripercussioni economiche sull’economia del nostro Paese e il 16,9% teme il taglio delle forniture di gas da parte della Russia con le conseguenti difficoltà nei settori produttivi. Infine, il 6,1% infine si dichiara preoccupato per l’impatto economico dell’emergenza umanitaria determinata da milioni di profughi ucraini in arrivo in Europa.

