Torino, 27 apr. (LaPresse) – I soldati russi hanno colpito un ospedale a Severodonetsk, nella regione di Luhansk, uccidendo una donna. Lo ha scritto su Telegram Serhiy Haidai, capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk, pubblicando un video che mostra l’ospedale danneggiato. Lo riporta Ukrinform. “Nella regione sono rimasti solo due ospedali funzionanti: a Severodonetsk e Lysychansk. Oggi gli orchi hanno deliberatamente aperto il fuoco sull’istituto medico del centro regionale. I russi sapevano che l’ospedale non era vuoto, c’erano pazienti in condizioni diverse con i medici, e questo non li ha fermati. In effetti, gli orchi volevano uccidere i feriti e uccidere coloro che aiutano la gente del posto a sopravvivere, i medici”, ha scritto Haidai.

