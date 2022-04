Milano, 27 apr. (LaPresse/AP) – Singapore ha giustiziato un uomo malese mentalmente disabile, condannato per un reato di droga, dopo che un tribunale ha respinto un appello dell’ultimo minuto da parte di sua madre e le richieste internazionali di risparmiarlo. Nagaenthran Dharmalingam era nel braccio della morte da oltre un decennio dopo essere stato condannato per traffico di una piccola quantità di eroina a Singapore. Il governo della città-stato ha affermato che l’uso della pena di morte per reati di droga è chiarito alle frontiere. La famiglia di Nagenthran e un gruppo di attivisti sociali hanno confermato l’esecuzione mercoledì. I suoi sostenitori e avvocati hanno affermato che aveva un QI di 69, che era intellettualmente disabile e che l’esecuzione di una persona malata di mente è vietata dal diritto internazionale dei diritti umani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata