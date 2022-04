Roma, 27 apr. (LaPresse) – Sul testo del nuovo Regolamento del Senato la Giunta di Palazzo Madama ha “concluso l’esame degli emendamenti ed è stato dato mandato ai relatori di riferire all’Aula”. Così il senatore della Lega, Roberto Calderoli, al termine della riunione della Giunta per il regolamento. Dopo la calendarizzazione in Aula ci saranno tre giorni di tempo per predisporre ulteriori emendamenti al testo da parte dei senatori, e su queste proposte la Giunta dovrà esprimere ancora un parere prima dell’approdo in Assemblea.

