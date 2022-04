Roma, 27 apr. (LaPresse) – “L’ardita equazione per l’equilibrio tra sostegni a famiglie e imprese, controllo dell’indebitamento, spinta agli investimenti pubblici e transizione verso un’economia più sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico ha un’unica soluzione: il successo del processo di riforma tracciato dal Pnrr e supportato dai previsti investimenti”. Lo ha detto Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi di Confcommercio, presentando il rapporto su economia e consumi 2022-2023 e l’analisi sulla fiducia delle famiglie in collaborazione con il Censis, al Forum internazionale ‘I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000’, organizzato con Ambrosetti a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata