Roma, 27 apr. (LaPresse) – “La maggiore dinamica dei prezzi, erodendo il potere d’acquisto della ricchezza liquida, comporta minori consumi e, quindi, frena il Pil, la cui crescita nell’anno in corso risulterebbe più vicina al 2% piuttosto che al 3%”. Così Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, aprendo il Forum internazionale organizzato con Ambrosetti a Roma. E prosegue, spiegando che “il prodotto lordo tornerebbe ai livelli pre-crisi alla fine del 2022, mentre i consumi farebbero registrare, secondo le nostre valutazioni, un anno di ritardo per il pieno recupero, che si collocherebbe solo alla fine del prossimo anno, una debolezza del nostro sistema economico con la quale dobbiamo, quindi, convivere ancora a lungo”. Citando i dati segnalati dall’Osservatorio Confcommercio-Censis sulla fiducia, il presidente aggiunge che “il potenziale di sviluppo della spesa delle famiglie non si realizzerà pienamente ancora per diversi trimestri: è il tema dell’accresciuta incertezza che frena la normalizzazione della propensione al consumo”.

