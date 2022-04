Roma, 27 apr. (LaPresse) – Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2021 è di 860.501, per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.210 euro: di queste, 480.999 sono riferite a donne, per un importo medio mensile di 1.024 euro, e 379.502 a uomini, con 1.446 euro mensili. E’ quanto emerge dai dati dell’osservatorio Inps sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2021 e nei primi tre mesi del 2022, con rilevazione al 2 aprile 2022. Le nuove pensioni con decorrenza nel periodo gennaio-marzo 2022 sono state 180.757 in totale, per un importo medio mensile di 1.242 euro: anche in questo caso prevalgono per numero le pensioni femminili, 94.926 contro le 85.831 maschili, a fronte però di un importo medio mensile più basso (991 euro contro i 1.520 euro degli uomini).

