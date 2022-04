Torino, 27 apr. (LaPresse) – La Commissione europea propone la digitalizzazione del processo di visto per l’area Schengen, sostituendo il visto adesivo e introducendo la possibilità di presentare domanda di visto attraverso la piattaforma europea per i visti online. Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo ha fissato l’obiettivo di digitalizzare completamente le procedure di visto entro il 2025. “Si tratta di un’opportunità per migliorare efficacemente la procedura di richiesta del visto riducendo i costi e gli oneri per gli Stati membri e per i richiedenti, migliorando al contempo la sicurezza dello spazio Schengen”, sottolinea la Commissione. “Oggi stiamo portando la politica dell’UE in materia di visti nell’era digitale.

