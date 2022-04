Roma, 27 apr. (LaPresse) – L’assemblea degli azionisti di Mfe-mediaforeurope, tenutasi oggi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri, ha deliberato, in relazione all’opas su Mediaset España Communicación – che prevede un corrispettivo misto di contanti e azioni ordinarie A di nuova emissione – di modificare lo statuto sociale per aumentare il capitale sociale fino a un importo di 817.076.316,72 euro, suddiviso in 1.805.662.972 azioni ordinarie A, del valore nominale di 0,06 euro ciascuna, e 1.181.227.564 azioni ordinarie B, del valore nominale di 0,60 euro ciascuna. E’ quanto si legge in una nota.

