Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Qualsiasi provvedimento è a rischio. C’è già un precedente: l’annullamento della sanzione disciplinare a Riccardo Nuti irrogata da un Collegio dei probiviri costituito in base ad uno statuto illegittimamente modificato in assenza di quorum”. Lo dice l’avvocato Lorenzo Borrè a LaPresse in merito all’espulsione del senatore del Movimento 5 Stelle Vito Petrocelli. Il legale non esclude, dunque, che il provvedimento possa essere dichiarato ‘illegittimo’.

