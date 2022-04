Roma, 27 apr. (LaPresse) – “Il tavolo convocato dal ministro Orlando è volto a cercare una soluzione” per i lavoratori interessati dalla vicenda Covisian, “in altre e più opportune sedi verranno accertate le responsabilità” ma “intendiamo sostenere in ogni modo possibile lo sforzo del ministro Orlando e il tavolo che ha costituito per trovare una soluzione ai lavoratori interessati e che Ita ne sarà parte integrante”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco rispondendo al question time alla Camera.

