Roma, 27 apr. (LaPresse) – Nel 2022 l’inflazione sarà cresciuta del 6,5%. A stimarlo è Confcommercio, nel rapporto su economia e consumi 2022-2023, presentato al Forum internazionale ‘I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000’da Mariano Bella, direttore dell’Ufficio Studi, il quale precisa che la previsione è di “ben sette decimi sopra le valutazioni del governo”. Tra le ipotesi delineate nel report, infatti, lo scenario più simile a quello tracciato nel Def prevede che nel 2022 arriveremo ad un’inflazione media del 5,5%. Ma per Confcommercio l’ipotesi è “altamente improbabile, perché è impossibile tornare da domani alla quasi zero inflazione dell’ultimo decennio”.

