Torino, 27 apr. (LaPresse) – “L’annuncio di Gazprom di bloccare in modo unilaterale le consegne di gas ad alcuni Stati membri è un’altra provocazione del Cremlino, ma non sorprende che il Cremlino usi i combustibili fossili per cercare di ricattarci, è qualcosa per cui la Commissione europea si è preparata in stretto coordinamento e solidarietà con gli Stati membri e i partner internazionali. La nostra risposta sarà immediata, unita e coordinata. Faremo in modo che la decisione di Gazprom abbia il minor impatto possibile sui consumatori dell’Ue”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un punto stampa.

