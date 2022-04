Torino, 27 apr. (LaPresse) – “Le nostre linee guida sono molto chiare: pagare in rubli, se non è previsto nel contratto, è una violazione delle nostre sanzioni”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un punto stampa. “Circa il 97% di tutti i contratti esplicitamente stipula pagamenti in euro o dollari.

