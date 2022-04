Roma, 27 apr. (LaPresse) – I clienti della compagnia petrolifera e di gas statale della Polonia, PGNiG, “stanno continuando a ricevere gas in conformità con la domanda segnalata”, “nonostante la cessazione delle forniture da parte di Gazprom”. Lo ha comunicato la società polacca PGNiG in una nota. “Grazie alla coerente implementazione da parte di PGNiG e GAZ-SYSTEM della strategia di diversificazione delle fonti e delle direzioni delle forniture di gas alla Polonia, PGNiG ha diversificato le possibilità in termini di ottenimento. La società ha l’opportunità di acquistare gas sia dall’Unione europea, grazie ai collegamenti con la Germania e la Repubblica Ceca, sia dal mercato internazionale del Gnl attraverso il terminale di Swinoujscie, la cui capacità di rigassificazione è stata aumentata quest’anno.

