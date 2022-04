Varsavia (Polonia), 27 apr. (LaPresse/AP) – Il premier polacco Mateusz Morawiecki, parlando al Parlamento, ha affermato che il “ricatto del gas” messo in atto dalla Russia non avrà alcun effetto sulla Polonia. Il Paese è al sicuro grazie ad anni di sforzi volti a garantire l’arrivo del gas da altri Paesi, ha aggiunto il premier, sottolineando che Varsavia non si farà intimidire dal taglio del gas russo.

