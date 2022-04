Torino, 27 apr. (LaPresse) – “Il ricatto unilaterale non è accettabile”. Lo ha detto il primo ministro bulgaro Kiril Petkov a proposito dell’interruzione da parte di Gazprom delle forniture di gas alla Bulgaria per il rifiuto di pagare in rubli. Lo riportano i media internazionali.

