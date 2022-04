Torino, 27 apr. (LaPresse) – “L’Unione europea non sarà ricattata. Non abbiamo paura di Putin. Polonia, Bulgaria e gli altri stati presi di mira troveranno il nostro supporto. Il Parlamento europeo chiede un embargo paneuropeo immediato sulle forniture energetiche controllate dal Cremlino. È tempo di tagliare le nostre dipendenze dagli autocrati una volta per tutte”. Così su Twitter la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola.

