Milano, 27 apr. (LaPresse) – “Credo che sia giunto il momento di dare fiducia agli italiani” e “passare alla forte raccomandazione per la mascherina al chiuso” passando “con la proroga di un mese per l’obbligo in modo da arrivare a un’estate senza restrizioni”. Lo ha chiarito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a SkyTg24.

