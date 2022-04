Torino, 27 apr. (LaPresse) – L’Inter manca il sorpasso al Milan in vetta alla classifica perdendo 2-1 in casa del Bologna il recupero della 20/a giornata di Serie A. Perisic porta avanti i nerazzurri al 3′, Arnautovic pareggia di testa al 28′. Nella ripresa la squadra di Inzaghi attacca a testa bassa ma nel finale, complice un grave errore del secondo portiere Radu – in campo al posto dell’infortunato Handanovic – incassa il gol di Sansone che regala la vittoria ai padroni di casa. Gli emiliani salgono così a 42 punti, mentre l’Inter rimane ferma a 72, a meno due dalla capolista Milan.

