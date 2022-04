Torino, 27 apr. (LaPresse) – “Il passo compiuto ieri dal Consiglio Federale ci rende orgogliose di essere calciatrici italiane. Siamo le prime sportive a poter essere considerate professioniste nel nostro Paese e rappresenta per noi anche un senso di responsabilità nei confronti delle atlete di altri sport. Questo deve essere un punto di partenza, uno stimolo per far capire a tutti i tifosi di calcio che la nostra passione è diventata anche il nostro lavoro a tutti gli effetti, con diritti e doveri”. Lo dichiara Laura Giuliani, portiere del Milan e della Nazionale Italiana, all’indomani del sì al professionismo per le calciatrici della Serie A femminile a partire dalla prossima stagione. “Io, come le mie compagne, penso di essere preparata e pronta a questo passaggio – ha aggiunto – faccio parte di un club che già ci tratta da professioniste, tra le altre cose già ci paga i contributi”.

