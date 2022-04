Torino, 27 apr. (LaPresse) – Il Liverpool domina la semifinale d’andata di Champions League con il Villarreal vincendo 2-0 a Anfield. Dopo un primo tempo ricco di occasioni per i Reds, su tutte il palo colpito da Thiago Alcantara con un tiro da fuori, nella ripresa gli inglesi riescono a sbloccare il risultato grazie all’autorete all’8′ di Estupinan, che sporca la traiettoria del cross di Jordan Henderson e mette fuori causa Rulli. Due minuti più tardi Salah premia l’inserimento vincente di Mané, che non sbaglia solo davanti al portiere. La gara di ritorno in Spagna è in programma il 3 maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata