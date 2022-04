Milano, 27 apr. (LaPresse) – “La Lega auspica l’unità del centrodestra, pure a Palermo, e anche per questo Matteo Salvini intende partecipare a un vertice di coalizione in presenza. Sarebbe la scelta più efficace, e che da venerdì in avanti potrebbe diventare realtà grazie alla presenza – tra Milano e Arcore – anche di Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi”. Così fonti della Lega.

