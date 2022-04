Roma, 27 apr. (LaPresse) – Per far fronte all’eccezionale aumento dei costi dell’energia “il governo è intervenuto ripetutamente nel corso degli ultimi mesi, con interventi che ammontano complessivamente a 20 miliardi”, ma portare a 30mila euro il tetto Isee per il bonus sociale bollette “implicherebbe un onere per bilancio pubblico molto elevato e di non facile copertura” mentre “una rimodulazione delle aliquote Iva andrebbe a vantaggio di tutti; un intervento mirato riguarderebbe invece in modo più efficace i settori più vulnerabili. Il governo continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione economica e si riserva di intervenire ulteriormente a sostegno di famiglie e sistema produttivo”. Così il ministro dell’Economia Daniele Franco rispondendo al question time alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata