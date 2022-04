Kiev (Ucraina), 26 apr. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver portato il mondo “sull’orlo della catastrofe” occupando la centrale di Chernobyl. “Il mondo è stato ancora una volta sull’orlo della catastrofe, perché per l’esercito russo la zona di Chernobyl e la centrale erano come un normale territorio per lo svolgimento delle operazioni militari”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa congiunta a Kiev con il capo della l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, Rafael Grossi.

