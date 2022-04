Milano, 26 apr. (LaPresse) – Il capo del pool antiterrorismo della Procura di Milano, Alberto Nobili, ha aperto un fascicolo sulla vicenda di Ivan Luca Vavassori, il figlio adottivo di 29 anni dell’imprenditore Pietro Vavassori, ex presidente della Pro Patria, e di Alessandra Sgarella, rapita dalla ‘Ndrangheta negli anni 90. Di Ivan Luca, partito un mese fa per combattere con le brigate internazionali in Ucraina, si era ipotizzato che fosse morto in combattimento. Ieri sera, però, su una pagina social di Ivan è stato postato un messaggio che assicurava che il 29enne, nonostante avesse partecipato ai combattimento a Mariupol, era sopravvissuto insieme ad alcuni uomini della sua unita. “Ciao a tutti, il team di Ivan è ancora vivo. Stanno cercando di tornare indietro. Il problema è che sono circondati da forze russe, così non sanno quando e quanto tempo ci vorrà per tornare indietro. Ci sono 5 persone morte e 4 feriti, ma non conosciamo i loro nomi”, si legge nel post pubblicato su Instagram. Adesso, da quanto si è saputo da fonti giudiziarie, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo sulla vicenda di Ivan Luca, al momento senza indagati nè titoli di reato.

