Milano, 26 apr. (LaPresse) – L’agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) prevede che le persone che a causa della guerra in Ucraina cercheranno rifugio nei Paesi vicini saranno 8,3 milioni. Lo ha dichiarato la portavoce dell’Unhcr, Shabia Mantoo, in conferenza stampa al Palais des Nations di Ginevra. “In risposta alla crescente crisi dei rifugiati ucraini, l’Unhcr e i partner umanitari chiedono maggiore sostegno finanziario per aiutare i rifugiati e i Paesi vicini che li ospitano generosamente”, ha detto. Lanciando ieri un piano di risposta regionale aggiornato per i rifugiati per la situazione in Ucraina, l’agenzia e i partner stanno cercando 1,85 miliardi di dollari per sostenere i previsti 8,3 milioni di rifugiati nei Paesi vicini, vale a dire Ungheria, Repubblica di Moldova, Polonia, Romania e Slovacchia, nonché in altri Paesi come Bielorussia, Bulgaria e Repubblica Ceca. “Finora – ha proseguito Mantoo – la guerra ha sradicato più di 12,7 milioni di persone solo negli ultimi due mesi, di cui oltre 5 milioni sono fuggite come profughi oltre i confini e 7,7 milioni sono ancora sfollati all’interno del Paese. Si stima inoltre che quasi 13 milioni di persone in più siano bloccate nelle aree colpite o impossibilitate ad andarsene a causa di rischi per la sicurezza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata