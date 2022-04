Torino, 26 apr. (LaPresse) – Dato che per il viceministro della Difesa del Regno Unito James Hippi “è assolutamente legittimo che l’Ucraina colpisca in profondità la Russia per violare la logistica, se queste forniture non vengono violate, porteranno direttamente a morti e spargimenti di sangue sul territorio ucraina”, allora la Russia “potrebbe attaccare obiettivi militari sul territorio di quei paesi Nato che forniscono armi al regime di Kiev? Del resto questo porta direttamente a morti e spargimenti di sangue nel territorio dell’Ucraina”. Lo scrive su Facebook la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharova.

