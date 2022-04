Milano, 26 apr. (LaPresse) – Il Consiglio Nazionale del M5S, riunitosi oggi, “ha deliberato all’unanimità di ritenere che l’Italia debba promuovere tutti gli sforzi necessari, in sede europea, euro-atlantica e nei fora internazionali, affinché sia contrastato il rischio di un’ulteriore escalation militare e sia invece favorito il rilancio delle negoziazioni diplomatiche, in modo che il conflitto attuale non deflagri in uno scontro militare di proporzioni sempre più vaste e incontrollabili, ma venga risolto attraverso una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura e pienamente in linea con i principi di diritto internazionale”. Lo si legge in una nota del M5S.

