Milano, 26 apr. (LaPresse) – “Il Movimento chiederà che il presidente del Consiglio dei ministri (Mario Draghi, ndr) e il ministro della Difesa (Lorenzo Guerini, ndr) vengano in Parlamento a riferire sulle iniziative sin qui attuate e su quelle programmate in modo che ci sia piena condivisione dell’indirizzo politico a tutti i livelli istituzionali”. Lo si legge in una nota del M5S al termine del Consiglio Nazionale di oggi.

