Roma, 26 apr. (LaPresse) – È “troppo presto” per parlare di mediatori nei negoziati tra Mosca e Kiev. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in una conferenza stampa a seguito dei colloqui con il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterre. “Siamo pronti per i negoziati, se qualcuno ha idee interessanti, saremo pronti ad ascoltarle, ma parlare di mediatori in questa fase, a mio parere, è troppo presto”, ha detto.

