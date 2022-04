Torino, 26 apr. (LaPresse) – “Siamo per una soluzione negoziata” ma “il presidente Zelesnky si è rimangiato quello che aveva detto una settimana prima”, “la parte ucraina non è interessata”, “aspettiamo una risposta alle nostre richieste. Così il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in conferenza stampa con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata