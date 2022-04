Roma, 26 apr. (LaPresse) – Se continua l’invio di armi in Ucraina da parte dell’Occidente “è difficile negoziare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in conferenza con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Non solo gli Usa ma anche altri Paesi inviano armi – aggiunge – e appena entrano in territorio ucraino diventano un obiettivo legittimo”.

