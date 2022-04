Torino, 26 apr. (LaPresse) – A Rubizhne, in parte occupata dai russi, i soldati rapiscono i bambini e costringono le loro madri ad andare alle postazioni delle forze armate ucraine per chiedere aiuti umanitari, per poi tornare dagli occupanti e dare loro informazioni sull loro posizioni. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Luhansk Sergey Gaidai. “Se le donne non lo fanno, minacciano di sparare ai bambini”, ha detto Gaidai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata