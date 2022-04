Torino, 26 apr. (LaPresse) – “Dopo le catastrofiche perdite in Ucraina, al fine di ripristinare la capacità di combattimento delle unità militari, il comando russo sta cercando in tutti i modi di coinvolgere i russi nel servizio militare sotto contratto”.Lo ha affermato su Facebook la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino, citata da Ukrinform, secondo cui “se nei territori temporaneamente occupati dell’Ucraina gli uomini vengono mobilitati con la forza e mandati all’inevitabile morte, nelle regioni centrali della Russia sono invitati a prestare servizio con promesse di alti salari, benefici sociali e opportunità di rapine e saccheggi impuniti”. Secondo l’intelligence, solo nel distretto militare centrale della Russia nel periodo gennaio-aprile di quest’anno sono stati conclusi 2.861 contratti per il servizio militare.

