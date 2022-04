Torino, 26 apr. (LaPresse) – Questa mattina due missili da crociera russi sono volati a bassa quota sopra la centrale nucleare di Zaporizhzhya. Lo afferma il servizio stampa di Energoatom, riportato da Ukrinform. “Oggi alle 6.41 e alle 6.46 due missili da crociera nemici hanno volato a bassa quota sul sito della centrale nucleare di Zaporizhzhya in direzione di Zaporizhia”, si legge in una dichiarazione. “Il volo di missili a bassa quota direttamente sopra il sito, dove si trovano 7 impianti nucleari con un’enorme quantità di materiale nucleare, pone enormi rischi. Dopotutto, i missili possono colpire uno o più impianti nucleari, e questo minaccia una catastrofe nucleare e da radiazioni in tutto il mondo”, ha affermato il capo di Energoatom Petro Kotin.

