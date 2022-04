Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Ciao a tutti, grazie di tutti i messaggi di supporto che mi avete mandato. Sono vivo, ho solo febbre molto alta. Alcune ferite in varie parti del corpo. Per fortuna nulla di rotto. Grazie ancora a tutti per il supporto”. Così in un post sul proprio account Instagram l’ex calciatore Ivan Luca Vavassori, che combatte accanto all’esercito ucraino.

