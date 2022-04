Bucarest (Romania), 26 apr. (LaPresse/AP) – Il Consiglio di sicurezza della Transnistria ha riferito che sono stati tre gli incidenti nella regione nelle ultime 24 ore, esplosioni a Tiraspol al ministero della Sicurezza di Stato ieri, e oggi esplosioni in un impianto di trasmissione radio che hanno messo fuori servizio due potenti antenne a Maiac e danni a un’unità militare nel villaggio di Parcani. Il presidente della Transnistria, Vadim Krasnoselsky, ha deciso di imporre misure di sicurezza antiterrorismo a ‘livello rosso’ per 15 giorni, inclusi la creazione di blocchi agli ingressi delle città e l’annullamento della parata per il Giorno della vittoria del 9 maggio.

