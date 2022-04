Roma, 26 apr. (LaPresse) – “È necessario creare le condizioni per un dialogo sull’Ucraina e un cessate il fuoco”. Lo ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres durante un incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Lo riporta Ria Novosti. “Stiamo assistendo a una situazione difficile in Ucraina , abbiamo interpretazioni diverse di ciò che sta accadendo ma questo non limita la possibilità di avere un dialogo serio”, ha aggiunto.

