Torino, 26 apr. (LaPresse) – “C’è stato un dialogo molto aperto e onesto, è chiaro che ci sono due posizioni diverse su quello che sta accadendo ora in Ucraina. Secondo la Russia è un’operazione militare speciale con un obiettivo non ancora chiaro, secondo le Nazioni Unite è una violazione dell’integrità territoriale”. Così il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in conferenza stampa con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. “Prima porremo fine a questa guerra meglio sarà per tutti”, ha aggiunto, rimarcando che “le Nazioni Unite hanno chiesto diverse volte un cessate il fuoco”.

