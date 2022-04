Milano, 26 apr. (LaPresse/AP) – E’ “del tutto legittimo” che l’Ucraina effettui attacchi all’interno della Russia per interrompere le linee di rifornimento. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa del Regno Unito, James Heappey, a Bbc Radio 4, dopo gli avvertimenti del ministro degli Esteri russo SergeY Lavrov sulla fornitura di armi da parte della Nato all’Ucraina. Alla domanda sulle notizie secondo cui l’Ucraina ha preso di mira un deposito di carburante in territorio russo, Heappey ha detto: “La domanda è: è accettabile che le nostre armi vengano usate dagli ucraini contro legittimi obiettivi militari russi? In primo luogo, sono gli ucraini a prendere la decisione sul bersaglio, non le persone che producono o esportano il kit. In secondo luogo, è del tutto legittimo perseguire obiettivi colpendo in profondità i tuoi avversari per interrompere la loro logistica e le loro linee di rifornimento”. Inoltre, ha detto, è anche “perfettamente legittimo che i russi colpiscano obiettivi nell’Ucraina occidentale per interrompere le linee di rifornimento ucraine. Questo fa parte della guerra”.

