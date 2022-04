Milano, 26 apr. (LaPresse) – “L’Ucraina ha bisogno oggi del nostro aiuto per vincere, ne avrà ancora bisogno quando il conflitto sarà finito”, gli Stati Uniti e gli alleati “continueranno a spostare mari e monti” per sostenere le esigenze di sicurezza di Kiev. Lo ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, al vertice di Ramstein, in Germania. Lo ha riferito Deutsche Welle. Usa e partner, ha proseguito, “aiuteranno Kiev a vincere la battaglia contro l’ingiusta invasione della Russia” e “a costruire le difese per le sfide di domani”. Ha detto anche di aver discusso con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, le “esigenze in evoluzione” mentre la Russia si concentra sulla regione del Donbass.

