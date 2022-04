Strasburgo, 26 apr. (LaPresse) – “Ho detto più volte che quel tipo di retorica è molto pericoloso e inutile. Nessuno vuole vedere una guerra nucleare. È una guerra in cui tutte le parti perdono. E quindi attualmente, la retorica del conflitto nucleare è chiaramente inutile e qualcosa in cui non ci impegneremo”. Lo ha affermato il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, in un punto stampa al termine del vertice nella base militare Usa di Ramstein, in Germania.

