Torino, 26 apr. (LaPresse) – A maggio si terranno lezioni online gratuite per studenti ucraini a cui si uniranno 30 premi Nobel. Lo ha reso noto il ministero dell’Istruzione e della Scienza dell’Ucraina, citato da Ukrinform. “L’Accademia delle scienze, in collaborazione con l’ambasciata dell’Ucraina negli Stati Uniti, ha preparato una serie di lezioni gratuite per studenti, genitori ed educatori. Trenta premi Nobel hanno già aderito al progetto, con conferenze online per gli ucraini a maggio”, si legge in una nota.

