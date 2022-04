Milano, 26 apr. (LaPresse) – “La narrativa enfatizzata da Jeff Bezos nasce dal fatto che la Cina è un paese chiave per Tesla, sia in termini di manifattura delle auto, che di supply di elementi chiave come le batterie. Tesla ha aperto una gigafactory con un prestito da 1,4 mld di dollari finanziati da banche cinesi” Così Nicola Bilotta, responsabile di ricerca dell’Istituto Affari Internazionali, commenta a LaPresse l’accordo di acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e la reazione di Jeff Bezos rispetto a possibili influenze cinesi sul social network.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata