Milano, 26 apr. (LaPresse) – “È ancora tutto abbastanza nebuloso, non si sa ancora bene che business model vorrà portare avanti, quali sono i cambiamenti commerciali che vorrà adottare. Musk ha detto che vorrebbe avere un modello di business meno dipendente dall’advertisement, che comportebbe un cambiamento radicale di come Twitter funziona. Nel quarto trimestre del 2021, su 1,57 miliardi di dollari di ricavi, 1,41 miliardi derivavano da vendita pubblicitaria. Il modello di Twitter è in realtà molto basato sull’advertisement”. Così Nicola Bilotta, responsabile di ricerca dell’Istituto Affari Internazionali, commenta a LaPresse l’accordo di acquisto di Twitter da parte di Elon Musk.

